В Тольятти мужчина повздорил с разгулявшимися соседями и попал в больницу

Во вторник, 3 января, около 18:00 в Тольятти в доме по ул. 70-летия Октября потребовалась помощь мужчине в возрасте около 45 лет.

По предварительным данным, он получил повреждение головы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При каких обстоятельствах мужчина пострадал, сейчас точно неизвестно. Предположительно, повреждение головы он получил, когда пошел поговорить с разгулявшимися жильцами одной из соседних квартир, которые вели себя слишком шумно.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Приехавшие на вызов врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.