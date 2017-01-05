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Преступления Происшествия

Житель Чапаевска ударил ножом своего знакомого

ЧАПАЕВСК. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 января в дежурную часть О МВД России по г. Чапаевску поступило сообщение из больницы, куда с ножевым ранением был доставлен местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По адресу, переданному в сообщении, незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции. В ходе работы полицейские выяснили обстоятельства получения телесных повреждений.

По версии сотрудников полиции, ранее не судимый безработный 44-летний потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. В результате возникшей ссоры последний нанес своему собутыльнику удар ножом.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. По имеющимся у полиции данным, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято.

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