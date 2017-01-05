Житель Чапаевска ударил ножом своего знакомого

3 января в дежурную часть О МВД России по г. Чапаевску поступило сообщение из больницы, куда с ножевым ранением был доставлен местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По адресу, переданному в сообщении, незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции. В ходе работы полицейские выяснили обстоятельства получения телесных повреждений.
По версии сотрудников полиции, ранее не судимый безработный 44-летний потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. В результате возникшей ссоры последний нанес своему собутыльнику удар ножом.
Оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. По имеющимся у полиции данным, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)