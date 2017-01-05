В Тольятти погиб раненный ножом мужчина

В среду, 4 января, вечером в Тольятти в одном из домов по ул. Ярославская скончался мужчина в возрасте около 49 лет, раненный ножом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
При каких обстоятельствах мужчина пострадал, сейчас неизвестно. Причины его гибели установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)