В Тольятти погиб раненный ножом мужчина

В среду, 4 января, вечером в Тольятти в одном из домов по ул. Ярославская скончался мужчина в возрасте около 49 лет, раненный ножом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При каких обстоятельствах мужчина пострадал, сейчас неизвестно. Причины его гибели установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.