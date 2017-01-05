Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали отравившуюся грибами женщину

В среду, 4 января, около пяти часов вечера в одной из квартир по Ленинскому проспекту в Тольятти почувствовала себя плохо женщина в возрасте 45 лет.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, женщина употребляла в пищу грибы. Для нее была вызвана "скорая".

Прибывшие медики городской службы "03" оказали пострадавшей необходимую помощь, в том числе промыли ей желудок и увезли ее в лечебное учреждение.