В Тольятти на "скорой" в больницу доставлен мужчина, сильно обморозивший ноги

В среду, 4 января, в пятом часу вечера в одно из медучреждений Тольятти позвонил мужчина в возрасте около 49 лет, который сообщил, что сильно обморозил ноги, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в чрезвычайных службах города.

По предварительным данным, обморожение было очень серьезным. К пострадавшему была направлена бригада "скорой". Врачи оказали ему необходимую помощь и увезли его в стационар соответствующего профиля.