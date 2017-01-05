Ночью у одного из кафе в Тольятти мужчину ранили ножом

В четверг, 5 января, около часа ночи в районе одного из кафе на ул. Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему мужчине, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, он получил при неизвестных сейчас обстоятельствах ножевое ранение.

Вызванные для пострадавшего врачи "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.