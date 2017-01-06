Хоккеист из Тольятти забил две шайбы за сборную России

Воспитанник тольяттинской "Лады" Денис Гурьянов выступил за молодежную сборную России на чемпионате мира, который проходит в Канаде в эти дни, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".
В последней встрече с американцами он забил в ворота соперников две шайбы и смог реализовать обе свои попытки во время буллитов.
Правда, наша сборная все равно уступила американцам и теперь сразится за третье место со шведами. Первое между собой разыграют США и Канада.
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