Хоккеист из Тольятти забил две шайбы за сборную России

Воспитанник тольяттинской "Лады" Денис Гурьянов выступил за молодежную сборную России на чемпионате мира, который проходит в Канаде в эти дни, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".

В последней встрече с американцами он забил в ворота соперников две шайбы и смог реализовать обе свои попытки во время буллитов.

Правда, наша сборная все равно уступила американцам и теперь сразится за третье место со шведами. Первое между собой разыграют США и Канада.