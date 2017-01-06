В Ставропольском районе в ДТП пострадали дети

В четверг, 5 января, в 17:15 на 947 км автодороги "М5 Урал" в Ставропольском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 59-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с Lada Kalina под управлением 38-летнего водителя.
В результате ДТП три пассажирки "четырнадцатой" - 27, 33 и 53 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.
Телесные повреждения получили 11-летний мальчик и двухлетняя девочка, которые находились в Lada Kalina. Им оказана амбулаторная помощь.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.