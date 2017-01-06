В Ставропольском районе в ДТП пострадали дети

В четверг, 5 января, в 17:15 на 947 км автодороги "М5 Урал" в Ставропольском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 59-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с Lada Kalina под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП три пассажирки "четырнадцатой" - 27, 33 и 53 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

Телесные повреждения получили 11-летний мальчик и двухлетняя девочка, которые находились в Lada Kalina. Им оказана амбулаторная помощь.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.