Тольяттинец украл у знакомой велосипед

Сотрудники тольяттинской полиции раскрыли квартирную кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К полицейским за помощью обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что из квартиры, где она проживает, пропал велосипед. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму в 4 тыс. рублей.
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен знакомый потерпевшей. Девушка попросила подозреваемого в ее отсутствие поливать комнатные цветы, а он, воспользовавшись свободным доступом в квартиру, похитил велосипед.
24-летний молодой человек задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.
Похищенное имущество возвращено законной владелице. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)