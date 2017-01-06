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Преступления Происшествия

Тольяттинец украл у знакомой велосипед

ТОЛЬЯТТИ. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники тольяттинской полиции раскрыли квартирную кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К полицейским за помощью обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что из квартиры, где она проживает, пропал велосипед. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму в 4 тыс. рублей.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел  пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен знакомый потерпевшей. Девушка попросила подозреваемого в ее отсутствие поливать комнатные цветы, а он, воспользовавшись свободным доступом в квартиру, похитил велосипед.

24-летний молодой человек задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

Похищенное имущество возвращено законной владелице. Расследование продолжается.

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