22-летний житель Самары избил собственную мать

В дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение об избиении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
При проверке поступившей информации полицейские установили, что телесные повреждения 48-летняя женщина получила по месту жительства — в квартире дома, расположенного на улице Олимпийской.
Для выяснения обстоятельств произошедшего участковые уполномоченные полиции прибыли по указанному адресу. Из собранных в ходе работы сведений следует, что пострадавшая проживает в квартире со своим сыном. По версии полицейских, в семье произошел конфликт, в ходе которого 22-летний молодой человек причинил травмы своей матери.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)