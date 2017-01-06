22-летний житель Самары избил собственную мать

В дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение об избиении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке поступившей информации полицейские установили, что телесные повреждения 48-летняя женщина получила по месту жительства — в квартире дома, расположенного на улице Олимпийской.

Для выяснения обстоятельств произошедшего участковые уполномоченные полиции прибыли по указанному адресу. Из собранных в ходе работы сведений следует, что пострадавшая проживает в квартире со своим сыном. По версии полицейских, в семье произошел конфликт, в ходе которого 22-летний молодой человек причинил травмы своей матери.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". Ведется следствие.