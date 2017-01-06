В Самарской области идет борьба с "фанфуриками"

В четверг, 5 января, сотрудники Роспотребндзора совместно с полицейскими проверили работу нескольких торговых точек области, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".
По итогам проверки выяснилось, что в Чапаевске в киоске с продуктами по адресу ул. Суворова, 160а продавали "Этиловый спирт 90%". Произведена спиртосодержащая непищевая продукция была ООО "Гиппократ". Разлита жидкость в стеклянные бутылки по 100 мл. Всего было изъято 30 штук.
В Самаре подобное нарушение нашли в ООО "Лилия". Торговая точка расположена на ул. Черемшанской, 160. Здесь специалисты изъяли 15 флаконов жидкости под названием "Тоник медовый", каждый флакон по 100 мл.
— Мероприятия по надзору за предотвращением незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области продолжаются, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора Самарской области.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?