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Общество

В Самарской области идет борьба с "фанфуриками"

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 5 января, сотрудники Роспотребндзора совместно с полицейскими проверили работу нескольких торговых точек области, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".

По итогам проверки выяснилось, что в Чапаевске в киоске с продуктами по адресу ул. Суворова, 160а продавали "Этиловый спирт 90%". Произведена спиртосодержащая непищевая продукция была ООО "Гиппократ". Разлита жидкость в стеклянные бутылки по 100 мл. Всего было изъято 30 штук.

В Самаре подобное нарушение нашли в ООО "Лилия". Торговая точка расположена на ул. Черемшанской, 160. Здесь специалисты изъяли 15 флаконов жидкости под названием "Тоник медовый", каждый флакон по 100 мл.

— Мероприятия по надзору за предотвращением незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области продолжаются, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора Самарской области.

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