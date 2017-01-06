На автодороге Оренбург-Самара столкнулись Renault и Kia, один человек погиб, двое в больнице

В пятницу, 6 января, на автодороге Оренбург-Самара произошла авария со смертельным исходом, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".

Вблизи села Подгородняя Покровка столкнулись автомобли Renault и Kia. По предварительной версии полицейских, 21-летний водитель Renault выехал на встречку, где и столкнулся с автомобилем Kia, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии пассажир Renault, пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте. Оба водителя были доставлены в больницу с различными травмами. Расследование всех обстоятельств ДТП продолжается.