8 января в Тольятти откроется сезон ледовых автогонок

В воскресенье, 8 января, на автодроме КВЦ в Тольятти пройдут традиционные соревнования на четырехкилометровой ледовой трассе, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".
Трассы представляют собой 2 параллельных замкнутых участка. В каждом заезде участники проезжают этот участок по 1 разу. В заезде участвуют 2 автомобиля.
Пока организаторы держат в секрете состав участников первого этапа кубка Тольятти по зимним синхронным гонкам, но уже известно, что к участию приглашены пилоты российской серии кольцевых гонок, чемпионата России по автомобильному кроссу и других автоспортивных дисциплин.
Кстати, в гонках участвуют отечественные машины с минимальными доработками мотора и КПП. Все машины должны быть подготовленных по требованиям класса "Национальный".
Начало соревнований в 11-00 на Автодром КВЦ (г. Тольятти, Южное шоссе, 159).
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))