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8 января в Тольятти откроется сезон ледовых автогонок

ТОЛЬЯТТИ. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 января, на автодроме КВЦ в Тольятти пройдут традиционные соревнования на четырехкилометровой ледовой трассе, сообщает "Комсомольская правда в Самаре".

Трассы представляют собой 2 параллельных замкнутых участка. В каждом заезде участники проезжают этот участок по 1 разу. В заезде участвуют 2 автомобиля.

Пока организаторы держат в секрете состав участников первого этапа кубка Тольятти по зимним синхронным гонкам, но уже известно, что к участию приглашены пилоты российской серии кольцевых гонок, чемпионата России по автомобильному кроссу и других автоспортивных дисциплин.

Кстати, в гонках участвуют отечественные машины с минимальными доработками мотора и КПП. Все машины должны быть подготовленных по требованиям класса "Национальный".

Начало соревнований в 11-00 на Автодром КВЦ (г. Тольятти, Южное шоссе, 159).

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