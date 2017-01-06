Николай Меркушкин: "Христианские идеалы добра, любви и милосердия - опора нашего общества"

В субботу, 7 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым.
"Этот великий праздник наполняет сердца христиан благоговением и радостью, пробуждает самые светлые чувства и помыслы, - говорится в поздравлении. - На протяжении тысячелетней истории нашего Отечества христианские идеалы добра, любви и милосердия служат духовно-нравственной опорой нашего общества".
Глава региона отметил, что и сегодня Русская Православная Церковь вносит большой вклад в укрепление народного единства, просвещение и патриотическое воспитание наших сограждан, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
"В наше непростое время незыблемые духовные ценности - это основа основ для дальнейшего развития страны, величайшее наследие наших предков, придающее сил для созидательной деятельности на благо родной земли", - выразил уверенность губернатор.
По его словам, наша область веками славилась традициями сплоченности и добрососедства, мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий. "Важная роль в сохранении и приумножении этих традиций принадлежит Самарской митрополии, с которой у регионального правительства сложились самые добрые отношения", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.