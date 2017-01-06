Николай Меркушкин: "Христианские идеалы добра, любви и милосердия - опора нашего общества"

В субботу, 7 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым.

"Этот великий праздник наполняет сердца христиан благоговением и радостью, пробуждает самые светлые чувства и помыслы, - говорится в поздравлении. - На протяжении тысячелетней истории нашего Отечества христианские идеалы добра, любви и милосердия служат духовно-нравственной опорой нашего общества".

Глава региона отметил, что и сегодня Русская Православная Церковь вносит большой вклад в укрепление народного единства, просвещение и патриотическое воспитание наших сограждан, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

"В наше непростое время незыблемые духовные ценности - это основа основ для дальнейшего развития страны, величайшее наследие наших предков, придающее сил для созидательной деятельности на благо родной земли", - выразил уверенность губернатор.

По его словам, наша область веками славилась традициями сплоченности и добрососедства, мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий. "Важная роль в сохранении и приумножении этих традиций принадлежит Самарской митрополии, с которой у регионального правительства сложились самые добрые отношения", - подчеркнул Николай Меркушкин.