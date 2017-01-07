Двое мужчин погибли от угарного газа в гараже в Самаре

В ночь с 5 на 6 января в гараже на ул. Солнечной в Самаре, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом погибли двое мужчин, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причины гибели мужчин установят специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.