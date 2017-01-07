Жительница Красного Яра может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

В с. Красный Яр 34-летнюю жительницу подозревают в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В документах значилось, что трое уроженцев соседних республик 41, 22 и 25 лет живут в квартире на ул. Оренбургской. Но как выяснилось, фактически жилое помещение мигрантам не предоставляли.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".