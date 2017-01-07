Жительница Красного Яра может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

В с. Красный Яр 34-летнюю жительницу подозревают в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В документах значилось, что трое уроженцев соседних республик 41, 22 и 25 лет живут в квартире на ул. Оренбургской. Но как выяснилось, фактически жилое помещение мигрантам не предоставляли.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)