Самарца подозревают в краже денег у бывшей жены

Безработного самарца задержали по подозрению в краже денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
48-летняя жительница города сообщила в полицию, что у нее пропало 4 тыс. рублей. Правоохранители осмотрели ее квартиру в переулке Молодежном, но не нашли следов взлома.
Поэтому стражи порядка предположили, что деньги мог похитить кто-то из близких пострадавшей. Как выяснилось, доступ в квартиру заявительницы имел ее бывший муж, и в день пропажи он приходил к потерпевшей.
Теперь по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)