Самарца подозревают в краже денег у бывшей жены

Безработного самарца задержали по подозрению в краже денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

48-летняя жительница города сообщила в полицию, что у нее пропало 4 тыс. рублей. Правоохранители осмотрели ее квартиру в переулке Молодежном, но не нашли следов взлома.

Поэтому стражи порядка предположили, что деньги мог похитить кто-то из близких пострадавшей. Как выяснилось, доступ в квартиру заявительницы имел ее бывший муж, и в день пропажи он приходил к потерпевшей.

Теперь по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.