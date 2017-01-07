В Татарстане попал в ДТП самарский водитель на "Оке"

Автомобилист из Самары попал в ДТП в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщает tatar-inform.ru.

ДТП произошло утром 6 января на 134 км трассы Казань — Ульяновск водитель "Оки", зарегистрированной в Самарской области, съехал в кювет, потеряв управление.

В результате аварии пострадал один человек.