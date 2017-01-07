Под Кировом в ДТП попал микроавтобус группы Sonic Death, ехавшей в Самарскую область

В пятницу, 6 января, под Кировом опрокинулся в кювет автобус пост-рок группы Sonic Death, ехавшей в Самарскую область. Об этом сообщает официальное сообщество группы во Вконтакте.

В связи с произошедшим концерты группы в Тольятти и Самаре были отменены.