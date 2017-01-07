Жителя Елховского района задержали в Самаре с героином

Самарские полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя Елховского района, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчину задержали у дома на ул. Челюскинцев. Во время досмотра у него изъяли пакет с 4,16 г героина.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)