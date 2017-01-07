Жителя Елховского района задержали в Самаре с героином

Самарские полицейские задержали 40-летнего ранее судимого жителя Елховского района, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали у дома на ул. Челюскинцев. Во время досмотра у него изъяли пакет с 4,16 г героина. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.