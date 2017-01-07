Автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в ДТП под Пензой

В субботу, 7 января, автомобилистка на Chevrolet Cruze, зарегистрированном в Самарской области, попала в ДТП в Пензенской области. Об этом сообщает penzavzglyad.ru.

Предположительно, женщина не справилась с управлением, совершая обгон. Из-за этого иномарку развернуло на встречную полосу, после чего машина съехала в сугроб. В автомобиле оказались заперты водитель и два ребенка, так как двери заблокировало снегом.

Помощь людям, находившимся в Chevrolet, оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Вытащить машину из сугроба на дорогу удалось только с помощью оказавшегося поблизости трактора.