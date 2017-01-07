Автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в ДТП под Пензой

В субботу, 7 января, автомобилистка на Chevrolet Cruze, зарегистрированном в Самарской области, попала в ДТП в Пензенской области. Об этом сообщает penzavzglyad.ru.
Предположительно, женщина не справилась с управлением, совершая обгон. Из-за этого иномарку развернуло на встречную полосу, после чего машина съехала в сугроб. В автомобиле оказались заперты водитель и два ребенка, так как двери заблокировало снегом.
Помощь людям, находившимся в Chevrolet, оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Вытащить машину из сугроба на дорогу удалось только с помощью оказавшегося поблизости трактора.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.