16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккеисты ЦСК ВВС уступили "Мордовии" - 3:5 Хоккеист из Тольятти забил две шайбы за сборную России ХК "Лада" проиграл магнитогорскому "Металлургу" - 2:4 Денис Гурьянов помог молодежной сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира Хоккеист "Лады" Денис Гурьянов забил победную шайбу в матче со словаками на чемпионате мира

Хоккей Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС уступили "Мордовии" - 3:5

САРАНСК. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати

В субботу, 7 января, в стартовом матче второго этапа Первенства ВХЛ хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Мордовии" (Саранск) со счетом 3:5. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Фото: cskvvs.com

Игра проходила в Саранске.

В составе ЦСК ВВС шайбы забросили Попович, Швецов и Ковалев.

Где вы планируете встречать Новый год?

дома
В ресторане
В гостях
В турпоездке
На работе
Всего проголосовало: 353
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 10 августа 2015 01:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 17:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 23:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 09:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 12:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

КХЛ "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым"

КХЛ "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым"

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА - 2:3

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА - 2:3

ХК ЦСК ВВС выбил победу у ХК "Ростов" - 2:1

ХК ЦСК ВВС выбил победу у ХК "Ростов" - 2:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5