Хоккеисты ЦСК ВВС уступили "Мордовии" - 3:5

В субботу, 7 января, в стартовом матче второго этапа Первенства ВХЛ хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Мордовии" (Саранск) со счетом 3:5. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игра проходила в Саранске. В составе ЦСК ВВС шайбы забросили Попович, Швецов и Ковалев.