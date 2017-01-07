Хоккеисты ЦСК ВВС уступили "Мордовии" - 3:5

В субботу, 7 января, в стартовом матче второго этапа Первенства ВХЛ хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Мордовии" (Саранск) со счетом 3:5. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Игра проходила в Саранске.
В составе ЦСК ВВС шайбы забросили Попович, Швецов и Ковалев.
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