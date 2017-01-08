Водитель, остановленный пьяным в Сызрани, может понести уголовную ответственность

В Сызрани в отношении жителя Ульяновской области возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники автоинспекции заметили на ул. Кооперативной иномарку, постоянно менявшую полосу движения. Полицейские остановили машину, а во время разговора с водителем заметили, что мужчина может быть пьян. Пройти медосвидетельствование автомобилист отказался.

Затем выяснилось, что задержанного 31-летнего мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

В результате в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".