Водитель, остановленный пьяным в Сызрани, может понести уголовную ответственность

В Сызрани в отношении жителя Ульяновской области возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники автоинспекции заметили на ул. Кооперативной иномарку, постоянно менявшую полосу движения. Полицейские остановили машину, а во время разговора с водителем заметили, что мужчина может быть пьян. Пройти медосвидетельствование автомобилист отказался.
Затем выяснилось, что задержанного 31-летнего мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения.
В результате в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.