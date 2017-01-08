В Самаре и Тольятти из-за карантина школьникам продлили каникулы

Самарским школьникам продлили каникулы на два дня из-за карантина по гриппу и ОРВИ, сообщает samara.kp.ru.

Дети не будут учиться 9 и 10 января. Как сообщается, такое решение принял департамент образования Самары.

Кроме того, продление каникул на два дня рекомендовал школам и департамент образования мэрии Тольятти. Об этом сообщает tltgorod.ru.

Напомним, 28 декабря уже было известно о том, что каникулы планируют начать раньше - 29 декабря и продлить после праздников.