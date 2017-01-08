В Самаре и Тольятти из-за карантина школьникам продлили каникулы

Самарским школьникам продлили каникулы на два дня из-за карантина по гриппу и ОРВИ, сообщает samara.kp.ru.
Дети не будут учиться 9 и 10 января. Как сообщается, такое решение принял департамент образования Самары.
Кроме того, продление каникул на два дня рекомендовал школам и департамент образования мэрии Тольятти. Об этом сообщает tltgorod.ru.
Напомним, 28 декабря уже было известно о том, что каникулы планируют начать раньше - 29 декабря и продлить после праздников.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...