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Образование Общество

В Самаре и Тольятти из-за карантина школьникам продлили каникулы

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: www.izvestiaur.ru

Самарским школьникам продлили каникулы на два дня из-за карантина по гриппу и ОРВИ, сообщает samara.kp.ru.

Дети не будут учиться 9 и 10 января. Как сообщается, такое решение принял департамент образования Самары.

Кроме того, продление каникул на два дня рекомендовал школам и департамент образования мэрии Тольятти. Об этом сообщает tltgorod.ru.

Напомним, 28 декабря уже было известно о том, что каникулы планируют начать раньше - 29 декабря и продлить после праздников.

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