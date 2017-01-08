Самолет, летевший из Дубая в Самару, из-за погоды сел в Казани

В субботу, 7 января, в самарском аэропорту Курумоч из-за плохой погоды не смог приземлиться авиалайнер А-321 компании "Уральские авиалинии", следовавший из Дубая. Об этом сообщает argumentiru.com.

Самолет, который должен был приземлиться в 17:00, кружил в небе над Самарой и был вынужден уйти на запасной аэропорт в Казань.

Сообщалось, что при нормализации погоды рейс должен был повторить попытку перелета в Самару.