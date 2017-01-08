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Хоккей Спорт

"Лада" одержала победу над "Салаватом Юлаевым" - 4:2

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 января, в Тольятти хоккеисты "Лады" обыграли "Салават Юлаев" (Уфа) со счетом 4:2.

Фото: www.hclada.ru

На лед "Лада" вышла без нескольких игроков основного состава — защитников Ефима Гуркина и Владимира Маленьких, нападающих Никиты Филатова и Александра Стрельцова.

Уже на второй минуте хозяева в результате быстрой атаки заработали большинство, которое быстро реализовали: Станислав Бочаров отправил шайбу в ближнюю "девятку" — 1:0. На шестой минуте "Лада" увеличила перевес, забил Алексей Мастрюков.

На 18-й минуте гости отыграли одну шайбу в большинстве. Но уже через восемь минут Сергей Демагин смог увеличить разрыв до 3:1. Вскоре Томаш Мертл сократил счет.

Второй период в целом прошел с преимуществом гостей, но "Лада" отвечала резкими контратаками. Кроме того, гости на последних секундах второго периода потеряли из-за травмы одного из своих лидеров — Тему Харитикайнена.

В третьем периоде хозяева сосредоточились на обороне собственных ворот. На последней минуте Антон Шенфельд отправил в ворота уфимцев четвертую шайбу "Лады".

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