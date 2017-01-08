Три человека пострадали во врезавшейся в дерево "десятке" в Сызрани

В Сызрани 7 января три человека пострадали в автомобиле, врезавшемся в дерево. Об этом сообщает ktv-ray.ru.

ДТП произошло около 16:00 на ул. Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным данным, на дороге занесло "десятку". Машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и две пассажирки. Их доставили в сызранскую ЦГБ.