Самарчанку задержали за попытку ограбить мужчину в почтовом отделении

Самарские полицейские задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в почтовом отделении. По версии правоохранителей, подозреваемая в помещении учреждения выхватила у мужчины из рук деньги и попыталась скрыться. Женщину заметили сотрудники Госавтоинспекции и задержали. По статье "Покушение на грабеж" возбуждено уголовное дело.