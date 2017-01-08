Самарчанку задержали за попытку ограбить мужчину в почтовом отделении

Самарские полицейские задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел в почтовом отделении. По версии правоохранителей, подозреваемая в помещении учреждения выхватила у мужчины из рук деньги и попыталась скрыться.
Женщину заметили сотрудники Госавтоинспекции и задержали.
По статье "Покушение на грабеж" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.