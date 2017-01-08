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Преступления Происшествия

Самарчанку задержали за попытку ограбить мужчину в почтовом отделении

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали ранее судимую 36-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в почтовом отделении. По версии правоохранителей, подозреваемая в помещении учреждения выхватила у мужчины из рук деньги и попыталась скрыться.

Женщину заметили сотрудники Госавтоинспекции и задержали.

По статье "Покушение на грабеж" возбуждено уголовное дело.

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