Владельца самарского магазина могут наказать за продажу спиртного ночью

В Куйбышевском районе Самары продавали алкоголь ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участковые обнаружили нарушения в магазине в Сиреневом переулке. Как выяснилось, владельцем торгового объекта является 28-летний местный житель. За нарушение закона на владельца торговой точки составили протокол об административном правонарушении.