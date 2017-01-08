Мужчина, чистивший крышу, упал с пятиэтажного дома

В Самаре 7 января на улице Дзержинского с пятиэтажного дома упал 36-летний мужчина. Об этом сообщает 63.ru.

Предположительно, он очищал от снега крышу жилого дома. Пострадавшего на тротуаре обнаружили очевидцы.

Медики оказали мужчине, находившемуся в сознании, первую помощь, он был в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу им. Пирогова с диагнозом "сочетанная травма".