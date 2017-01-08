Самарца подозревают в нападении с ножом на родственника

В Самаре 38-летнего мужчину задержали по подозрению в нанесении тяжких травм родственнику, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, в квартире на ул. Партизанской 69-летний мужчина выпивал со своим пасынком. Мужчины поссорились, и подозреваемый ударил отчима ножом. Пострадавшего госпитализировали, а врачи сообщили о пациенте правоохранителям. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.