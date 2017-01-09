В Ставропольском районе с дрейфующей льдины спасены трое рыбаков

В воскресенье вечером, 8 января, от ледового поля у острова Телячий на р. Волге отошла льдина с находившимися на ней рыбакам.
Ветром и течением льдину относило от берега. Людям, находящимся на дрейфующей льдине требовалась помощь. В 17:55 для поиска и эвакуации рыбаков с дрейфующей льдины от спасательной станции Жигулевска было направлено спасательное судно с двумя спасателями на борту.
В 19:15 рыбаков эвакуировали до береговой линии, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.