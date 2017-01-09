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Музыка Культура

Ученики самарской музыкальной школы выступили вместе с Валерием Гергиевым

МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учащиеся самарской Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского выступили в составе детского хора России в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Кремле.

Уникальный коллектив в тысячу юных голосов выступил в Государственном Кремлевском дворце для членов Государственного Совета РФ.

Самарская область была представлена десятью участниками из образцового хора "Гармония" Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского под руководством хормейстера Екатерины Поповой.


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Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

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