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Футбол Спорт

ФК "Урал" подаст жалобу в РФС на Вадима Скрипченко

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Урал" подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко по ситуации с его переходом в "Крылья Советов".

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Скрипченко не выплатил клубу три зарплаты до 9 января, что, по его словам, было предусмотрено контрактом.

"Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС", - рассказал Иванов sport-express.ru.

Вадим Скрипченко, давший интервью sovsport.ru, отказался комментировать эту ситуацию.

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