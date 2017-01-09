ФК "Урал" подаст жалобу в РФС на Вадима Скрипченко

ФК "Урал" подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко по ситуации с его переходом в "Крылья Советов".

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Скрипченко не выплатил клубу три зарплаты до 9 января, что, по его словам, было предусмотрено контрактом.

"Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС", - рассказал Иванов sport-express.ru.

Вадим Скрипченко, давший интервью sovsport.ru, отказался комментировать эту ситуацию.