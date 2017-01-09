16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти двое мигрантов погибли в новогоднюю ночь при попытке пожарить шашлыки Ночью в Самаре горели три иномарки В селе Екатериновка Безенчукского района горела частная баня В селе под Тольятти 20 человек почти час тушили крупный пожар в частном доме В Петра Дубраве 49 пожарных тушили частично расселенный дом

Пожары Происшествия

Ночью в Самаре горели три иномарки

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 158
Версия для печати

В ночь с воскресенья на понедельник 9 января пожарные три раза выезжали на тушение автомобилей в разных районах Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, в 4:39 девять сотрудников МЧС на двух машинах выехали в Октябрьский район, где у дома по ул. Самарской горел автомобиль Porsche. Очаг возгорания удалось локализовать в 4:53, а полностью пожар был ликвидирован в 4:58.

Этой же ночью в 4:16 у дома по Сарапульскому переулку в Советском районе горел Volvo. 12 пожарных, используя две спецмашины, затушили его в 4:31.

В 1:43 на ул. Центральной в Куйбышевском районе загорелся моторный отсек автомобиля Ford Focus. В борьбе с огнем тут участвовали девять человек, которые с применением двух машин ликвидировали пожар в 1:57.

Где вы планируете встречать Новый год?

дома
В ресторане
В гостях
В турпоездке
На работе
Всего проголосовало: 353
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

Фото на сайте

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5