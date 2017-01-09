Ночью в Самаре горели три иномарки

В ночь с воскресенья на понедельник 9 января пожарные три раза выезжали на тушение автомобилей в разных районах Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, в 4:39 девять сотрудников МЧС на двух машинах выехали в Октябрьский район, где у дома по ул. Самарской горел автомобиль Porsche. Очаг возгорания удалось локализовать в 4:53, а полностью пожар был ликвидирован в 4:58.

Этой же ночью в 4:16 у дома по Сарапульскому переулку в Советском районе горел Volvo. 12 пожарных, используя две спецмашины, затушили его в 4:31.

В 1:43 на ул. Центральной в Куйбышевском районе загорелся моторный отсек автомобиля Ford Focus. В борьбе с огнем тут участвовали девять человек, которые с применением двух машин ликвидировали пожар в 1:57.