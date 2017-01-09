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Строительство катка с искусственным льдом в Новокуйбышевске обойдется в 243 млн рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Новокуйбышевска 31 декабря объявила аукцион по строительству катка с искусственным льдом в городе, сообщается на сайте госзакупок.

На все работы победителю предоставят из городского бюджета 242,8 млн рублей.

Согласно документации, под строительство объекта предоставлен участок площадью 1,92 га на ул. Свердлова, 31.

Здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м будет попеременной этажности (1-3 этажа).

Подрядчик должен будет построить каток до 1 августа этого года.

Прием заявок на участие в торгах завершится 17 января, а итоги подведут 27 января.

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