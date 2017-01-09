"Кошелев-проект" меняет концепцию

С 2017 года "Кошелев-проект" перестанет существовать в привычном формате. Как пояснили в Корпорации "Кошелев", дело в том, что сейчас начинается строительство новых кварталов, каждый из которых будет уникальным и с собственным набором характеристик.

Продолжение комплексной застройки в Волжском районе станет концептуально иным. Там уже возведено несколько очередей застройки и детский сад. По информации корпорации, в 2017 году начнется строительство коттеджей в зеленой зоне, а в паре километров от нее, появится квартал пятиэтажек с детской инфраструктурой: школа, два детских сада, парк развлечений, детское кафе.

Чуть ближе к "Крутым Ключам" построят спортивный квартал по принципу "безопасный город", с велодорожками, ледовой ареной, теннисным кортом и фитнес-центром. Недалеко от него вырастут многоэтатажки.

На данный момент в планах начать строительство восемнадцатиэтажных домов.

Каждый из новых кварталов будет иметь собственное наименование, соответствующее формату.