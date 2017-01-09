Домушник вынес из самарской квартиры норковую шубу и почти миллион рублей

В Ленинском районе Самары расследуют крупную кражу. По данным источника в правоохранительных органах, в ночь со 2 на 3 января из квартиры на ул. Осипенко неизвестный похитил норковую шубу и наличность — 950 тыс. рублей.
Проник преступник в квартиру, отжав решетку окна на первом этаже.
Потерпевший является руководителем одной из самарских фирм. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", подозреваемых пока нет.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.