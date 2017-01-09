Домушник вынес из самарской квартиры норковую шубу и почти миллион рублей

В Ленинском районе Самары расследуют крупную кражу. По данным источника в правоохранительных органах, в ночь со 2 на 3 января из квартиры на ул. Осипенко неизвестный похитил норковую шубу и наличность — 950 тыс. рублей.

Проник преступник в квартиру, отжав решетку окна на первом этаже. Потерпевший является руководителем одной из самарских фирм. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", подозреваемых пока нет.