Самарец вытолкнул женщину из окна во время ссоры

Днем 3 января от дома на ул. Солнечной в больницу со множественными переломами доставили 38-летнюю женщину.
На данный момент известно, что она упала из окна собственной квартиры, расположенной в этом доме, но сделала это не по своей воле.
По данным источника в правоохранительных органах, в тот день женщина выпивала с 28-летним знакомым, они поссорились, и парень скинул женщину из окна.
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство. Подозреваемый уже имеет судимости за грабеж и угрозу убийством.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.