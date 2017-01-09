Самарец вытолкнул женщину из окна во время ссоры

Днем 3 января от дома на ул. Солнечной в больницу со множественными переломами доставили 38-летнюю женщину.

На данный момент известно, что она упала из окна собственной квартиры, расположенной в этом доме, но сделала это не по своей воле.

По данным источника в правоохранительных органах, в тот день женщина выпивала с 28-летним знакомым, они поссорились, и парень скинул женщину из окна.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство. Подозреваемый уже имеет судимости за грабеж и угрозу убийством.