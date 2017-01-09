В начале рабочей недели в Самарской области похолодает

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 9 января, температура воздуха составит -5 ... -10°C, местами до -15°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
Во вторник, 10 января, ночью и утром местами пройдет небольшой снег, туман, слабая изморозь. Температура воздуха составит -9 ... -14°C, местами до -22°C.
Днем ожидается переменная облачность, местами туман, изморозь. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На дорогах снежный накат, местами гололедица.
В среду, 11 января, ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, местами слабый туман, изморозь. Столбик термометра опустится от -15 до -20°C, местами до -25°C. Ветер западный 5-10 м/с.
Днем ожидается туман, изморозь. Температура воздуха составит -10 ... -15°C. Ветер западный 5-10 м/с. На дорогах снежный накат.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?