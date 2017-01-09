В начале рабочей недели в Самарской области похолодает

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 9 января, температура воздуха составит -5 ... -10°C, местами до -15°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Во вторник, 10 января, ночью и утром местами пройдет небольшой снег, туман, слабая изморозь. Температура воздуха составит -9 ... -14°C, местами до -22°C.

Днем ожидается переменная облачность, местами туман, изморозь. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На дорогах снежный накат, местами гололедица.

В среду, 11 января, ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, местами слабый туман, изморозь. Столбик термометра опустится от -15 до -20°C, местами до -25°C. Ветер западный 5-10 м/с.

Днем ожидается туман, изморозь. Температура воздуха составит -10 ... -15°C. Ветер западный 5-10 м/с. На дорогах снежный накат.