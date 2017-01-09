Самарец украл у сожительницы технику и деньги и оставил записку с извинениями

Самарские полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце декабря пострадавшая сообщила в полицию о том, что из ее квартиры на ул. Алма-Атинской пропали 20 тыс. руб. и техника стоимостью еще около 10 тыс. рублей.
Как выяснилось, она поживала с мужчиной, не имевшим постоянного источника дохода. Правоохранители не обнаружили следов взлома, зато нашли записку. Оказалось, что перед уходом сожитель оставил возлюбленной письмо с извинениями и обещанием вернуть деньги и технику.
Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.