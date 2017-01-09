Самарец украл у сожительницы технику и деньги и оставил записку с извинениями

Самарские полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце декабря пострадавшая сообщила в полицию о том, что из ее квартиры на ул. Алма-Атинской пропали 20 тыс. руб. и техника стоимостью еще около 10 тыс. рублей.

Как выяснилось, она поживала с мужчиной, не имевшим постоянного источника дохода. Правоохранители не обнаружили следов взлома, зато нашли записку. Оказалось, что перед уходом сожитель оставил возлюбленной письмо с извинениями и обещанием вернуть деньги и технику.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.