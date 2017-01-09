В Самаре может появится постоянная усадьба Деда Мороза

В понедельник, 9 января, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова сообщила о посещаемости новогодних мероприятий жителями и гостями города.
В период праздников пл. Куйбышева посетили около 150 тыс. человек. Здесь, помимо украшенной елки, были расположены светящиеся ледовые фигуры, 5-метровый светодиодный мяч и усадьба Деда Мороза.
Последний объект впервые расположился на главной площади Самары. Сказочный дом был открыт для всех желающих с 12 до 20 часов.
За время работы усадьбы ее посетили около 15 тыс. человек, из них 8,5 тыс. детей. Татьяна Шестопалова сообщила, что рассматривается возможность определения постоянного места жительства Деда Мороза в Самаре.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?