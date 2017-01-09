В Самаре может появится постоянная усадьба Деда Мороза

В понедельник, 9 января, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова сообщила о посещаемости новогодних мероприятий жителями и гостями города.

В период праздников пл. Куйбышева посетили около 150 тыс. человек. Здесь, помимо украшенной елки, были расположены светящиеся ледовые фигуры, 5-метровый светодиодный мяч и усадьба Деда Мороза.

Последний объект впервые расположился на главной площади Самары. Сказочный дом был открыт для всех желающих с 12 до 20 часов.

За время работы усадьбы ее посетили около 15 тыс. человек, из них 8,5 тыс. детей. Татьяна Шестопалова сообщила, что рассматривается возможность определения постоянного места жительства Деда Мороза в Самаре.