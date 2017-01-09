Врачи самарской "скорой" спасли семью, отравившуюся угарным газом от колонки

В пятницу, 6 января, в пятом часу вечера, в квартире дома по ул. Гвардейской в Самаре экстренная помощь понадобилась 63-летнему мужчине, 64-летней женщине и 11-летней девочке, предположительно, отравившимся угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в экстренных службах.

"Скорую" для пострадавших вызвала их соседка. Бригада врачей прибыла по указанному адресу уже через 11 минут. Медики сразу приняли все возможные меры для спасения пострадавших и после оказания необходимой помощи перевезли их в лечебные учреждения.