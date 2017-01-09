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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Врачи самарской "скорой" спасли семью, отравившуюся угарным газом от колонки

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 января, в пятом часу вечера, в квартире дома по ул. Гвардейской в Самаре экстренная помощь понадобилась 63-летнему мужчине, 64-летней женщине и 11-летней девочке, предположительно, отравившимся угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в экстренных службах.

"Скорую" для пострадавших вызвала их соседка. Бригада врачей прибыла по указанному адресу уже через 11 минут. Медики сразу приняли все возможные меры для спасения пострадавших и после оказания необходимой помощи перевезли их в лечебные учреждения.

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Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

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