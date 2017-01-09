В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

В субботу, 7 января, в десятом часу вечера, в 6-м квартале пос. Мехзавод, по предварительным данным, с пятого этажа упала 36-летняя женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Оперативно прибывшие на вызов для ее спасения врачи самарской "скорой" оказали пострадавшей всю необходимую помощь и увезли ее лечебное учреждение.