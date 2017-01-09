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ДТП Происшествия

В Волжском районе при столкновении с грузовиком погибли автомобилистка и ее пассажирка

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 9 января на дороге Самара — Большая Черниговка в Волжском районе участником ДТП, повлекшего трагедию, стала 44-летняя женщина — водитель Chevrolet Aveo, получившая права 10 лет назад, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным полицейских, двигаясь в направлении Самары, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом под управлением 43-летнего водителя с 22-летним стажем.

В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов. Работа на месте ДТП продолжается. Полицейские выясняют все детали произошедшего. По факту аварии ведется проверка.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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