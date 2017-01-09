В Волжском районе при столкновении с грузовиком погибли автомобилистка и ее пассажирка

Утром 9 января на дороге Самара — Большая Черниговка в Волжском районе участником ДТП, повлекшего трагедию, стала 44-летняя женщина — водитель Chevrolet Aveo, получившая права 10 лет назад, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, двигаясь в направлении Самары, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом под управлением 43-летнего водителя с 22-летним стажем.

В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов. Работа на месте ДТП продолжается. Полицейские выясняют все детали произошедшего. По факту аварии ведется проверка.