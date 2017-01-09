В Волжском районе при столкновении с грузовиком погибли автомобилистка и ее пассажирка

Утром 9 января на дороге Самара — Большая Черниговка в Волжском районе участником ДТП, повлекшего трагедию, стала 44-летняя женщина — водитель Chevrolet Aveo, получившая права 10 лет назад, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, двигаясь в направлении Самары, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом под управлением 43-летнего водителя с 22-летним стажем.
В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
Прибывшие на место происшествия полицейские организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов. Работа на месте ДТП продолжается. Полицейские выясняют все детали произошедшего. По факту аварии ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.