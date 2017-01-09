В квартире на 6-й Просеке помощь медиков потребовалась раненному ножом мужчине

В субботу, 7 января, в четвертом часу утра, в квартире на 6-й Просеке в Самаре потребовалась помощь 33-летнему мужчине, по предварительным данным, раненному ножом в руку и бедро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Где и при каких обстоятельствах пострадал мужчина, пока неизвестно. Но ранения у него, предположительно, были серьезными. Оперативно прибывшие на вызов врачи самарской "скорой" оказали пострадавшему необходимую помощь и увезли его в лечебное учреждение.