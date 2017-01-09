Молодого самарца задержали по подозрению в серии автокраж

В Самаре 20-летнего безработного местного жителя подозревают в серии автокраж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце ноября 2016 г. во дворе дома на ул. Демократической злоумышленник вскрыл капот "семерки" и похитил из него аккумулятор. 20-летний владелец машины обратился за помощью к правоохранителям.

Через три дня аналогичный случай произошел в том же районе на ул. Ново-Вокзальной. Утром 46-летняя потерпевшая обнаружила пропажу аккумуляторов из принадлежащих ей "десятки" и "двенадцатой".

Во время расследования полицейские предположили, что кражи совершил один человек. Подозреваемого задержали.

Кроме того, правоохранители считают, что молодой человек причастен к еще одной аналогичной краже. Преступление было совершено на парковке у дома на ул. Ново-Вокзальной.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.