Молодого самарца задержали по подозрению в серии автокраж

В Самаре 20-летнего безработного местного жителя подозревают в серии автокраж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце ноября 2016 г. во дворе дома на ул. Демократической злоумышленник вскрыл капот "семерки" и похитил из него аккумулятор. 20-летний владелец машины обратился за помощью к правоохранителям.
Через три дня аналогичный случай произошел в том же районе на ул. Ново-Вокзальной. Утром 46-летняя потерпевшая обнаружила пропажу аккумуляторов из принадлежащих ей "десятки" и "двенадцатой".
Во время расследования полицейские предположили, что кражи совершил один человек. Подозреваемого задержали.
Кроме того, правоохранители считают, что молодой человек причастен к еще одной аналогичной краже. Преступление было совершено на парковке у дома на ул. Ново-Вокзальной.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.