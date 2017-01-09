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"Альянс-Нефтедобыча" вернула Больше-Толкайский нефтеносный участок за 100 млн рублей РИТЭК поздравляет жителей области с наступающими праздниками Роснедра планируют в 2017 году выставить на аукцион 12 нефтяных участков в Самарской области Новокуйбышевский НПЗ повышает качество своей продукции Самаранефтегаз улучшил производственные показатели

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Альянс-Нефтедобыча" вернула Больше-Толкайский нефтеносный участок за 100 млн рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Альянс-Нефтедобыча" признано победителем аукциона на право пользования Больше-Толкайским участком недр, сообщается в документах торгов, которые прошли в декабре 2016 года.

Участок площадью 19,24 кв. км расположен в Похвистневском районе. Его запасы нефти по категории С1 составляют 0,09 млн тонн. "Альянс — Нефтедобыча" получила участок на 20 лет. Лот компании обошелся в 100,955 млн руб. при стартовой цене 16,55 млн рублей. На этот участок претендовали также ООО "Тюмень-Геопроект", ООО "Яр-Ойл" и ООО "Газснаб".

Напомним, ранее ООО "Альянс-Нефтедобыча" потеряло лицензию на добычу нефти на этом участке, так как  не внесло полную сумму разового платежа в рамках предыдущего аукциона, который состоялся 17 декабря 2015 года.

Тогда на участие в торгах поступили заявки от ООО "Тюмень-Геопроект", ООО "Нефтяная компания "Богатое" и ООО "Альянс-Нефтедобыча". Последнее зарегистрировано в 2015 году. Учредителями компании выступили Татьяна Лючевская, Олег Гуркин (по 5% долей в уставном капитале) и их китайский партнер Чжао Сян, владеющий 90% долей.

В 2015 г. ООО "Альянс-Нефтедобыча" выразило готовность заплатить за Больше-Толкайский участок 64,75 млн руб. при начальной стоимости 18,5 миллиона. Однако компания не успела в отведенные по закону сроки оплатить оставшиеся 46,2 млн рублей.

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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