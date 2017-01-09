"Альянс-Нефтедобыча" вернула Больше-Толкайский нефтеносный участок за 100 млн рублей

ООО "Альянс-Нефтедобыча" признано победителем аукциона на право пользования Больше-Толкайским участком недр, сообщается в документах торгов, которые прошли в декабре 2016 года.

Участок площадью 19,24 кв. км расположен в Похвистневском районе. Его запасы нефти по категории С1 составляют 0,09 млн тонн. "Альянс — Нефтедобыча" получила участок на 20 лет. Лот компании обошелся в 100,955 млн руб. при стартовой цене 16,55 млн рублей. На этот участок претендовали также ООО "Тюмень-Геопроект", ООО "Яр-Ойл" и ООО "Газснаб".

Напомним, ранее ООО "Альянс-Нефтедобыча" потеряло лицензию на добычу нефти на этом участке, так как не внесло полную сумму разового платежа в рамках предыдущего аукциона, который состоялся 17 декабря 2015 года.

Тогда на участие в торгах поступили заявки от ООО "Тюмень-Геопроект", ООО "Нефтяная компания "Богатое" и ООО "Альянс-Нефтедобыча". Последнее зарегистрировано в 2015 году. Учредителями компании выступили Татьяна Лючевская, Олег Гуркин (по 5% долей в уставном капитале) и их китайский партнер Чжао Сян, владеющий 90% долей.

В 2015 г. ООО "Альянс-Нефтедобыча" выразило готовность заплатить за Больше-Толкайский участок 64,75 млн руб. при начальной стоимости 18,5 миллиона. Однако компания не успела в отведенные по закону сроки оплатить оставшиеся 46,2 млн рублей.