Сбербанк снизил ставки по базовым кредитам на 7%

До 31 января в Сбербанке по акции "Одобряем мечты" ставки по базовым кредитам снижены на 7%. Специальные условия действуют для новых и постоянных клиентов банка, например держателей зарплатных карт.

"Потребительский кредит под поручительство физических лиц" стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по "Потребительскому кредиту без обеспечения" зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях.

Получить кредит также стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты". С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

В конце 2016 года был отмечен рост популярности кредитов со сниженной ставкой. По данным пресс-службы банка за прошлый год доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.