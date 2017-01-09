Тольяттинские полицейские нашли пропавшего подростка

В Тольятти полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Несовершеннолетняя ушла из дома 2 января. Ее родственники обратились к правоохранителям.

Как выяснилось, девушка находилась у знакомых в Самаре. Сейчас она дома.

По данным инспекторов ПДН, в отношении нее не совершалось никаких противоправных действий, по факту произошедшего ведется проверка.